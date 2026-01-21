Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода Жорин отказался комментировать судьбу детей Джигана и Самойловой после развода

Адвокат Сергей Жорин отказался отвечать, намерен ли рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) бороться за детей в рамках бракоразводного процесса с моделью Оксаной Самойловой. В беседе с NEWS.ru правозащитник заявил, что сторона исполнителя намерена оспорить юридическую значимость брачного договора.

В рамках бракоразводного процесса мы подали встречный иск о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Необходимые аргументы и доказательства мы уже предоставили и будем расширять доказательную базу. Каким образом будет делиться имущество в случае признания брачного договора недействительным, решит суд. Что касается темы детей и намерен ли Джиган добиваться, чтобы они проживали с ним, — это мы пока не комментируем, — поделился Жорин.

Ранее появилась информация, что суд не удовлетворил требование о расторжении брака Джигана и Самойловой. На слушании присутствовали только адвокаты обеих сторон. Рэпер потребовал признать недействительным брачный договор, заключенный в 2020 году, согласно которому все совместно нажитое имущество при разводе должно перейти к Самойловой.