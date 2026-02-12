Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:08

Ушла из жизни вдова основателя итальянской конфетной империи

Вдова основателя концерна Ferrero Мария Франка Ферреро умерла в возрасте 87 лет

Мария Франка Ферреро Мария Франка Ферреро Фото: Mauro Ujetto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Италии ушла из жизни Мария Франка Ферреро, вдова кондитерского магната и основателя концерна Ferrero Микеле Ферреро, сообщает агентство ANSA. Ей было 87 лет.

Смерть Марии Франки Ферреро наступила в ее доме в городе Альба в Италии. Причины смерти в сообщении не уточняются.

Мария Франка Фиссоло родилась в 1939 году в Савильяно. Окончив школу переводчиков в Милане, в 1961‑м она устроилась по специальности в компанию будущего мужа, а уже через год вышла за него замуж. В браке родились двое сыновей — Пьетро и Джованни.

Долгое время братья управляли концерном вместе, но в 2011 году Пьетро трагически погиб в ЮАР во время гуманитарной миссии. В 2015‑м ушел из жизни их отец Микеле Ферреро. На тот момент он был богатейшим человеком Италии, Forbes оценивал его состояние в $23,4 млрд.

Сегодня империей Ferrero руководит Джованни Ферреро. Концерн остается одним из крупнейших в мире производителей шоколада и сладостей, среди которых Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello и Kinder.

Ранее ушел из жизни актер Игорь Гузун, прославившийся ролями, в том числе неоднократным воплощением образа Иосифа Сталина в кино. Ему было 65 лет. Смерть наступила 6 февраля, однако причина не уточняется.

