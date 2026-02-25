Кондитер рассказал, как правильно есть шоколад Кондитер Хачинян: темный и горький шоколад лучше есть с цитрусовыми

Темный и горький шоколад прекрасно сочетаются с цитрусовыми, заявил NEWS.ru кондитер Георгий Хачинян. При этом, по его словам, белые и молочные сорта лучше употреблять вместе с кисловатыми ягодами.

Определенные фрукты и ягоды хорошо усиливают и раскрывают аромат и вкус шоколада. Выбирайте их в соответствии с конкретным сортом кондитерского изделия. К темному и горькому превосходно подходят все цитрусовые. Они не перетягивают внимание на себя и гармонично дополняют вкус шоколада. К молочным и белым сортам — фрукты и ягоды с кислинкой, чтобы создать идеальный баланс, — поделился Хачинян.

Он подчеркнул, что самая большая ошибка в употреблении шоколада — запивать его чаем, кофе или алкоголем. По словам кондитера, так десерт теряет свой истинный вкус. Хачинян посоветовал есть изделие отдельно от напитков: сначала дать ему подтаять во рту, а затем сделать небольшой глоток.

Темные и горькие сорта дегустируйте с кофе, чаем, коньяком, виски и красным вином. Молочный шоколад хорошо раскрывает себя с белым вином, шампанским, а также другими спиртными напитками с использованием фруктов и пряностей. Помните, что вы всегда можете экспериментировать и найти свой уникальный рецепт идеального сочетания, — добавил Хачинян.

Он заключил, что шоколад наиболее полно раскрывает свои вкусовые и ароматические качества, если употреблять его по одному ломтику, медленно, позволяя ему таять во рту. По словам эксперта, именно в этом случае можно полностью оценить каждую ноту этого многослойного и насыщенного десерта.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали заменить торты и конфеты на более полезные сладости. Среди предлагаемых ведомством альтернатив — мед, ореховые пасты, горький шоколад, урбеч, зефир, пастила, натуральный мармелад и сиропы.