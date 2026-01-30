Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:40

Россиянам рассказали, что такое «географический язык»

Терапевт Серебрякова назвала «географический язык» доброкачественным воспалением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

«Географический язык», или десквамативный глоссит, представляет собой доброкачественное воспаление языка, рассказала терапевт Оксана Серебрякова в беседе с «Доктор Питер». На его поверхности возникают участки с отслоением эпителия, которые внешне напоминают географическую карту. Эти области лишены сосочков, имеют красноватый оттенок и окружены беловатой каймой.

Врачи пока не могут дать однозначного объяснения причин возникновения этого заболевания. Существует предположение, что его развитие может быть связано с генетической предрасположенностью, недостатком витаминов группы B и цинка, нарушениями в работе иммунной системы и аутоиммунными заболеваниями, а также аллергическими реакциями. Часто географический язык диагностируется у детей и подростков, особенно если у них имеются атопический дерматит или псориаз.

Для лечения географического языка устраняют причины и проводят симптоматическое лечение. При дефиците витаминов назначают препараты с витаминами группы B, цинком и железом, применяют противовоспалительные и регенерирующие средства: масляные растворы витаминов A и E, облепиховое масло, гели с пантенолом. При выраженных симптомах назначают местные глюкокортикостероиды, например, гидрокортизоновую мазь.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к разрушению зубов и другим проблемам в полости рта. Он отметил, что сочетание сахара и кофеина в энергетиках создаёт условия для развития бактерий, разрушающих эмаль.

рот
язык
терапевты
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.