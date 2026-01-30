Россиянам рассказали, что такое «географический язык»

«Географический язык», или десквамативный глоссит, представляет собой доброкачественное воспаление языка, рассказала терапевт Оксана Серебрякова в беседе с «Доктор Питер». На его поверхности возникают участки с отслоением эпителия, которые внешне напоминают географическую карту. Эти области лишены сосочков, имеют красноватый оттенок и окружены беловатой каймой.

Врачи пока не могут дать однозначного объяснения причин возникновения этого заболевания. Существует предположение, что его развитие может быть связано с генетической предрасположенностью, недостатком витаминов группы B и цинка, нарушениями в работе иммунной системы и аутоиммунными заболеваниями, а также аллергическими реакциями. Часто географический язык диагностируется у детей и подростков, особенно если у них имеются атопический дерматит или псориаз.

Для лечения географического языка устраняют причины и проводят симптоматическое лечение. При дефиците витаминов назначают препараты с витаминами группы B, цинком и железом, применяют противовоспалительные и регенерирующие средства: масляные растворы витаминов A и E, облепиховое масло, гели с пантенолом. При выраженных симптомах назначают местные глюкокортикостероиды, например, гидрокортизоновую мазь.

