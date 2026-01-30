Названы южные регионы России, куда придет арктический холод

На следующей неделе, со 2 по 8 февраля, холодный арктический воздух придет в Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, рассказала в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в понедельник–вторник местами там выпадет снег, в ночные часы похолодает до –12 градусов, днем до –7.

К середине недели осадки прекратятся, столбики термометров опустятся примерно на семь пунктов: по ночам с среду и четверг местами до –20. Такая же погода здесь сохранится до выходных, — сказала Паршина.

На Кубани и в Адыгее ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, добавила синоптик. В ночь на понедельник похолодает до –3 градусов, днем около нуля, но в районе Сочи максимальная температура составит +16 градусов. Во вторник похолодает на три-пять градусов, максимальная температура не превысит +10, минимальная опустится до –7. К среде подморозит до –12 в ночные часы. Во второй половине недели по ночам минус 9–14, днем преобладающая температура около нуля. На черноморском побережье до +10.

Паршина подчеркнула, что в республиках Северного Кавказа в начале недели будут сильные дожди и мокрый снег. По ночам в начале недели до –2, днем — 2–4 градуса выше нуля, в Дагестане местами до +13. К четвергу здесь похолодает до минус 2–9 градусов, но ночам, а в дневные часы — от –2 до +3.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что, согласно предварительным прогнозам, в Центральной России весна может наступить с небольшой задержкой. По его словам, это может произойти из-за рекордных снегопадов. Он отметил, что к тому же в столице январь оказался очень холодным.