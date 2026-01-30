В визовом центре Канады дали совет туристам после приостановки работы

Визовый центр Канады призвал туристов подавать документы за пределами России. В беседе с NEWS.ru представитель учреждения заявил, что процедура сдачи биометрических данных для россиян не изменилась и по-прежнему доступна внутри страны.

Канада не приостановила выдачу виз [россиянам]. Они выдаются, но приостановлено вклеивание виз в паспорта в России, если одобрено [получение]. Нужно обратиться в ближайшие страны: их несколько, зависит от региона. Биометрия как сдавалась, так и сдается в РФ, никаких изменений. Если заявитель получает письмо о запросе сдачи паспорта, то ему необходимо подать заявление в ближайший канадский визовый центр за пределами России. У нас нет полной информации, почему, но канадское посольство в Москве приостановило вклейку виз в паспорт, — пояснили в визовом центре Канады.

Ранее сообщалось, что с 28 января канадские визовые центры из-за санкций перестали принимать документы граждан России на оформление виз всех категорий, включая рабочие и туристические. В связи с этим прекратили свою работу представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.