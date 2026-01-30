Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:05

В визовом центре Канады дали совет туристам после приостановки работы

В визовом центре Канады призвали туристов подавать документы за пределами России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Визовый центр Канады призвал туристов подавать документы за пределами России. В беседе с NEWS.ru представитель учреждения заявил, что процедура сдачи биометрических данных для россиян не изменилась и по-прежнему доступна внутри страны.

Канада не приостановила выдачу виз [россиянам]. Они выдаются, но приостановлено вклеивание виз в паспорта в России, если одобрено [получение]. Нужно обратиться в ближайшие страны: их несколько, зависит от региона. Биометрия как сдавалась, так и сдается в РФ, никаких изменений. Если заявитель получает письмо о запросе сдачи паспорта, то ему необходимо подать заявление в ближайший канадский визовый центр за пределами России. У нас нет полной информации, почему, но канадское посольство в Москве приостановило вклейку виз в паспорт, — пояснили в визовом центре Канады.

Ранее сообщалось, что с 28 января канадские визовые центры из-за санкций перестали принимать документы граждан России на оформление виз всех категорий, включая рабочие и туристические. В связи с этим прекратили свою работу представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Канада
Россия
визы
туристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.