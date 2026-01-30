В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции Поездки на Черное море учли при расчете инфляции в России

Поездки на Черное море включили в расчет инфляции в России на фоне роста спроса и расходов на этом направлении, сообщили «Известия». Отмечается, что с начала 2026 года такой отдых подорожал на 10–15% — это объясняет ускорение инфляции в январе почти до 2%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила в беседе с журналистами, что учет поездок на Черное море давно назрел. Она напомнила, что последние два года в Краснодарском крае отдыхало не менее 20-21 млн человек ежегодно.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в январе 2026 года не изменились, оставшись на уровне прошлого месяца, — 13,7% годовых. При этом наблюдаемая населением инфляция третий месяц подряд сохранялась на отметке 14,5%.

Также экономист Хаджимурад Белхароев спрогнозировал рост цен в феврале примерно на 10% в отдельных сегментах. Подорожание затронет, прежде всего, овощи, выращенные в зимних теплицах, из-за высоких затрат на энергоресурсы и рост зарплат персонала, а также отразится на прошлогодних продуктах питания в связи с удорожанием логистики.