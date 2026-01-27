Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:39

Россияне поделились своими инфляционными ожиданиями

ЦБ: ожидания россиян по инфляции в январе остались на уровне 13,7%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инфляционные ожидания россиян в январе 2026 года не изменились, оставшись на уровне прошлого месяца — 13,7% годовых, следует из ежемесячного опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. При этом наблюдаемая населением инфляция третий месяц подряд сохраняется на отметке 14,5%.

Данные опроса показывают значительный разрыв в ожиданиях между разными группами населения. У респондентов, имеющих сбережения, инфляционные ожидания снизились до 12,0%, тогда как у тех, у кого сбережений нет, этот показатель вырос до 15,2%.

Опрос проводился с 12 по 21 января среди более 2 тыс. респондентов по всей России. Отмечается, что доля россиян, сообщивших о наличии сбережений, в январе выросла до 42% против 33% в декабре.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев спрогнозировал рост цен в феврале примерно на 10% в отдельных сегментах. Подорожание затронет, прежде всего, овощи, выращенные в зимних теплицах, из-за высоких затрат на энергоресурсы и рост зарплат персонала, а также отразится на прошлогодних продуктах питания в связи с удорожанием логистики.

россияне
инфляция
Центробанк РФ
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Отоларинголог опровергла популярный миф об ангине
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.