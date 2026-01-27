Россияне поделились своими инфляционными ожиданиями

Инфляционные ожидания россиян в январе 2026 года не изменились, оставшись на уровне прошлого месяца — 13,7% годовых, следует из ежемесячного опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. При этом наблюдаемая населением инфляция третий месяц подряд сохраняется на отметке 14,5%.

Данные опроса показывают значительный разрыв в ожиданиях между разными группами населения. У респондентов, имеющих сбережения, инфляционные ожидания снизились до 12,0%, тогда как у тех, у кого сбережений нет, этот показатель вырос до 15,2%.

Опрос проводился с 12 по 21 января среди более 2 тыс. респондентов по всей России. Отмечается, что доля россиян, сообщивших о наличии сбережений, в январе выросла до 42% против 33% в декабре.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев спрогнозировал рост цен в феврале примерно на 10% в отдельных сегментах. Подорожание затронет, прежде всего, овощи, выращенные в зимних теплицах, из-за высоких затрат на энергоресурсы и рост зарплат персонала, а также отразится на прошлогодних продуктах питания в связи с удорожанием логистики.