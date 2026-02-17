Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви DailyMail: 13 человек пострадали при взрыве в церкви в штате Нью-Йорк

Минимум 13 человек получили травмы в результате мощного взрывы в церкви в городе Бунвилл штата Нью-Йорке, передает DailyMail. В настоящее время пожарные пытаются потушить охваченное огнем здание. На месте также замечены вертолеты для транспортировки пострадавших в региональные больницы.

Причина взрыва пока не установлена, однако, по словам местных жителей, из горящего здания исходил запах газа. Других подробностей в настоящее время нет.

Тем временем в Сети появились кадры последствий взрыва военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти. На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, над частью постройки провалилась крыша. Под завалами погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.

Один из пострадавших при взрыве, которого достали из-под завалов, отказался от госпитализации. Мужчина отделался ушибами, необходимая медпомощь была оказана ему на месте. В Министерстве обороны России пока не подтверждали данные сведения.