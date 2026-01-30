Суд принял решение по администратору хостела, где погибли люди

Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для администратора хостела, в котором произошел смертельный пожар, сообщает пресс-служба областных судов. Обвиняемой назначили домашний арест до 26 марта по делу о гибели четырех человек.

Подозреваемую обвиняют по статьям об организации незаконной миграции и оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По данным суда, женщина занималась заселением в хостел иностранцев, которые сами говорили ей, что находятся в России нелегально. Следствие установило, что владельцы жилого здания использовали его как хостел без официальной регистрации. В здании не было пожарной сигнализации, систем оповещения и даже огнетушителей.

Пожар в хостеле Балашихи произошел 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Уточнялось, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины, все они были гражданами Кубы. По данным СК РФ, предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем.