30 января 2026 в 17:06

Суд принял решение по администратору хостела, где погибли люди

Суд назначил домашний арест администратору сгоревшего хостела в Балашихе

Фото: t.me/Mos_obl_sud
Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для администратора хостела, в котором произошел смертельный пожар, сообщает пресс-служба областных судов. Обвиняемой назначили домашний арест до 26 марта по делу о гибели четырех человек.

Подозреваемую обвиняют по статьям об организации незаконной миграции и оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По данным суда, женщина занималась заселением в хостел иностранцев, которые сами говорили ей, что находятся в России нелегально. Следствие установило, что владельцы жилого здания использовали его как хостел без официальной регистрации. В здании не было пожарной сигнализации, систем оповещения и даже огнетушителей.

Пожар в хостеле Балашихи произошел 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Уточнялось, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины, все они были гражданами Кубы. По данным СК РФ, предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем.

Россия
Подмосковье
суды
хостелы
