27 января 2026 в 11:12

Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму

Суд в Москве оштрафовал на 400 тыс. рублей жителя Твери за призывы к терроризму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
2-й Западный окружной военный суд назначил 400 тыс. рублей штрафа жителю Твери Андрею Антонову за призывы к терроризму. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

Суд нашел возможным исправление фигуранта дела без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Как пояснил в суде сам подсудимый 37-летний кладовщик из Твери, ставшие предметом разбирательства комментарии он разместил в марте 2025 года. В них он одобрял атаки дронов в Тверской области и выражал пожелания о подобных нападениях на здания регионального управления МВД.

Ранее женщину и ее сына в Сочи осудили за участие в экстремистской организации и вербовку в нее новых членов. Лазаревский районный суд приговорил мать к пяти годам лишения свободы, а ее сына — к трем годам. Они являлись членами движения «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

До этого 23-летнего россиянина Мансура Хаджиева приговорили к трем годам и шести месяцам колонии за призывы к сотрудничеству с ВСУ и одобрение террористической деятельности Украины. Также на срок 2,5 года ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

