Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму Суд в Москве оштрафовал на 400 тыс. рублей жителя Твери за призывы к терроризму

2-й Западный окружной военный суд назначил 400 тыс. рублей штрафа жителю Твери Андрею Антонову за призывы к терроризму. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

Суд нашел возможным исправление фигуранта дела без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Как пояснил в суде сам подсудимый 37-летний кладовщик из Твери, ставшие предметом разбирательства комментарии он разместил в марте 2025 года. В них он одобрял атаки дронов в Тверской области и выражал пожелания о подобных нападениях на здания регионального управления МВД.

