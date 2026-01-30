Уничтожение украинской БМП Bradley российским «Ланцетом» попало на видео Операторы «Рубикона» уничтожили БМП Bradley на Украине с помощью «Ланцета»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил на Украине БМП Bradley производства Соединенных Штатов, следует из видео пресс-службы производителя беспилотных систем ZALA. Машина была разорвана на части операторами центра «Рубикон».

Кроме Bradley, в ролике показано, как в Сумской области с помощью разведывательного БПЛА ZALA Z-16 была обнаружена бронемашина, скрытая противником в одном из населенных пунктов. Цель уничтожена точным попаданием «Ланцета».

Ранее сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого на видео попал удар «Искандерами» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины. Было нанесено два удара, первый из которых поразил технику в лесополосе. Второй удар был точечным и ликвидировал украинских военных, которые пытались бежать на уцелевших машинах.