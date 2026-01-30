Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 17:14

Стармер поел галлюциногенных грибов в Пекине

Telegraph: делегация Стармера заказала галлюциногенные грибы в Китае

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Jin Liangkuai/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Британская делегация в Китае во главе с премьером Киром Стармером во время визита в Пекин заказала блюда из галлюциногенных грибов в одном из местных ресторанов, сообщает Telegraph. Визит в заведение состоялся в первый день пребывания главы британского правительства в стране.

Когда Кир Стармер приземлился в Китае в среду, его первой остановкой был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением галлюциногенных грибов. Делегация премьер-министра, состоящая из 140 человек, забронировала весь ресторан и незамедлительно заказала самые известные блюда заведения, в том числе знаменитые грибы «Цзянь Шоу Цин» которые при неправильном приготовлении могут вызвать галлюцинации, — говорится в публикации.

Ресторан Yi Zuo Yi Wang находится в центре Пекина у британского посольства. Заведение известно блюдами юннаньской кухни. В ходе обеда Стармер 28 января заказал рулеты из говядины с мятой, ребрышки со сливами и грибы с баклажанами и черным чесноком. Хозяин ресторана подарил Стармеру и членам делегации статуэтки летающей лошади.

Ранее сообщалось, что британский премьер опубликовал у себя в TikTok видео, в котором пародирует президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел солнцезащитные очки в стиле «авиаторы», схожие с теми, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Читайте также
«Никто не пытается понять»: Дмитриев высказался о поджоге дома Стармера
Власть
«Никто не пытается понять»: Дмитриев высказался о поджоге дома Стармера
Когда некогда готовить, семья с удовольствием трескает это блюдо: обычные пельмешки и грибы, но очень вкусно
Общество
Когда некогда готовить, семья с удовольствием трескает это блюдо: обычные пельмешки и грибы, но очень вкусно
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
Азия
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
США
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Принцесса Диана называла истинного виновника распада брака с Чарльзом
Великобритания
Принцесса Диана называла истинного виновника распада брака с Чарльзом
Кир Стармер
грибы
Китай
Пекин
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный новогодний российский кинохит 2026-го обзавелся новеллизацией
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.