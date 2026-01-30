Стармер поел галлюциногенных грибов в Пекине

Британская делегация в Китае во главе с премьером Киром Стармером во время визита в Пекин заказала блюда из галлюциногенных грибов в одном из местных ресторанов, сообщает Telegraph. Визит в заведение состоялся в первый день пребывания главы британского правительства в стране.

Когда Кир Стармер приземлился в Китае в среду, его первой остановкой был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением галлюциногенных грибов. Делегация премьер-министра, состоящая из 140 человек, забронировала весь ресторан и незамедлительно заказала самые известные блюда заведения, в том числе знаменитые грибы «Цзянь Шоу Цин» которые при неправильном приготовлении могут вызвать галлюцинации, — говорится в публикации.

Ресторан Yi Zuo Yi Wang находится в центре Пекина у британского посольства. Заведение известно блюдами юннаньской кухни. В ходе обеда Стармер 28 января заказал рулеты из говядины с мятой, ребрышки со сливами и грибы с баклажанами и черным чесноком. Хозяин ресторана подарил Стармеру и членам делегации статуэтки летающей лошади.

Ранее сообщалось, что британский премьер опубликовал у себя в TikTok видео, в котором пародирует президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел солнцезащитные очки в стиле «авиаторы», схожие с теми, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.