30 января 2026 в 17:19

«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Владимир Федоренко /РИА Новости
Отказ США от продления ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), не станет для России катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Тем не менее он подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех установленных договором мер, передает РИА Новости.

Мы за то, чтобы те ограничения фундаментальные соблюдались, дедлайн не установлен. Если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться, — сказал он.

Ранее бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал заявил, что США и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных СНВ-3. По его мнению, технические и политические препятствия для соглашения минимальны.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что президент Дональд Трамп впоследствии назвал хорошей идеей.

МИД РФ
Россия
Александр Грушко
США
ДСНВ
СНВ-3
ограничения
ядерное оружие
