30 января 2026 в 17:23

Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов

SA: Эль-Ниньо уничтожает льды Арктики с начала 2000-х годов

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
С начала 2000-х годов Эль-Ниньо начал уничтожать льда Арктики, сообщили в исследовании в журнале Science Advances. Эль-Ниньо называют явление, которое обозначает колебания атмосферного давления и температуры поверхности моря в течение нескольких лет в тропической части Тихого океана.

Ученые отметили, что колебания провоцируют более теплую и влажную осеннюю погоду, что приводит к сокращению ледового перехода. Исследователи уточнили, что потепление связано с природными явлениями, а не деятельностью человека.

Ранее в воздухе трех финских городов обнаружили радиоактивные частицы неизвестного происхождения. По информации источника, концентрация веществ, найденных в Рованиеми, Куопио и Иматре, низка и не опасна для людей.

Также физик Майкл Гильен заявил, что сумел определить подлинное местонахождение библейского рая. По его версии, рай располагается за пределами космологического горизонта. Ученый сообщил, что за границей наблюдаемой Вселенной перестает существовать привычное течение времени: там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Именно такие условия, как считает Гильен, совпадают с библейскими представлениями о рае.

