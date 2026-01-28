Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:30

Физик нашел возможное местоположение библейского рая

Физик Гильен предположил существование рая за космологическим горизонтом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Физик Майкл Гильен заявил, что сумел определить подлинное местонахождение библейского рая, сообщает Daily Mirror. По его версии, рай располагается за пределами космологического горизонта.

Ученый полагает, что за границей наблюдаемой Вселенной перестает существовать привычное течение времени: там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Именно такие условия, как считает Гильен, совпадают с библейскими представлениями о рае.

Большинство астрономов с этой позицией не согласны. Они считают, что за пределами наблюдаемой Вселенной простирается обычное пространство, недоступное для наблюдения лишь из-за конечной скорости распространения света.

Ранее российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 млрд лет назад. Гамма-спектрометр, который находится на борту кубсата 239Alferov зарегистрировал всплеск GRB 260101A. Это событие произошло, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 млрд лет.

До этого космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые напрямую запечатлел взрыв сверхновой на рекордном расстоянии, когда Вселенной было около 730 млн лет. Открытие позволило астрономам исследовать условия эпохи реионизации, когда формировались первые звезды и галактики.

