30 января 2026 в 16:04

Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине

Захарова предложила украинским властям запретить таблицу Менделеева

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Властям Украины следует довести до логического завершения свою политику запрета всего русского, отказавшись, в том числе, и от таблицы Менделеева, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее ироничное предложение прозвучало в связи со скандалом вокруг украинских артистов балета, исполнивших «Лебединое озеро» Петра Чайковского, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева? — задалась вопросом Захарова.

Как отметила дипломат, текущая ситуация с запретами напоминает анекдот, возможный лишь на Украине. Она подчеркнула, что подобный курс в итоге может привести страну к полному самоотрицанию и утрате собственной культурной идентичности.

Ранее сообщалось, что ведущих солистов балета Национальной оперы Украины могут уволить из-за участия в европейских гастролях с постановкой «Лебединое озеро». Артисты Наталья Мацак и Сергей Кривоконь, как утверждалось, нарушили негласный запрет на произведения российских композиторов, в данном случае Петра Чайковского. При этом Кривоконь после скандала лишился брони от призыва в ВСУ.

