Погода в Москве в субботу, 31 января: ждать ли сильного мороза и снегопада

В Москве завтра, 31 января, произойдет понижение температуры. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на субботу?

Какая погода будет в Москве 31 января

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов.

«В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до -20 градусов, а по области — от -19 до -24, при северном ветре 4-9 метров в секунду. Днем в Москве повышение температуры от -13 до -14, по области — от -12 до -17, небольшое усиление ветра, он будет также северный, 6–11 м/с, гололедица», — рассказала она.

Макарова также отметила, что из-за ветра будет ощущаться, что на улице еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу.

Портал meteovesti.ru пишет, что завтра днем в российской столице ожидается переменная облачность и температура от -12 до -14 градусов. Ветер северный, умеренный. Давление немного выше нормы.

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 31 января

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, в городе сохранится повышенное атмосферное давление.

«В выходные дни сохраняется повышенное атмосферное давление и морозная погода на большей части территории нашего региона, только в понедельник ожидаем общее потепление до -13 градусов. Но там усилится ветер северо-восточный, до 6–11 м/с, так что комфортности погоды это потепление не принесет», — пояснил он в авторском Telegram-канале.

Колесов также уточнил, что более морозной погода будет в центре города.

«Но в выходные дни мы ждем более морозную погоду и в центре Санкт-Петербурга. В субботу ночью — от -13 до -15 градусов, в воскресенье даже от -18 до -20 градусов, в окрестностях города постоянно до -20 градусов и ниже», — добавил метеоролог.

