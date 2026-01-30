Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыт циничный план ВСУ накануне третьего раунда переговоров

Военэксперт Дандыкин допустил атаки ВСУ накануне переговоров в Абу-Даби

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут прибегнуть к нанесению массированных ударов по территории России перед началом нового раунда мирных переговоров в Абу-Даби, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский намеренно стремится сорвать диалог по урегулированию конфликта.

Перед переговорами можно ожидать от ВСУ все что угодно. Зеленский сейчас сознательно идет на срыв мирного процесса. В ближайшие дни украинские военные могут нанести массированные удары по территории России накануне встречи делегаций в Абу-Даби, сославшись на то, что это сделали какие-нибудь больные на голову местные патриоты. При этом интересно, что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) не сказал Зеленскому не бить по Белгородской и Брянской областям. Это очень интересная позиция американского лидера, учитывая его любовь к сделкам, — сказал Дандыкин.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что высказывания Зеленского о напряженности между США и Ираном направлены на срыв переговоров с Россией в Абу-Даби. По его мнению, для Штатов нет проблемы вести мирный процесс одновременно на двух направлениях.

Украина
Россия
ВСУ
Владимир Зеленский
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
