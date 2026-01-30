Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:36

Рабочего насмерть придавило трактором

В Казани трактор насмерть придавил рабочего во время ремонта водопровода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трактор насмерть придавил рабочего, который ремонтировал водопровод на улице Боевой в Казани, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. По предварительной версии, транспортное средство съехало в придорожную канаву, где сотрудники устраняли течь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, 30 января 2026 года бригада МУП «Водоканал» приехала на улицу Боевую в городе Казани для устранения течи из водопровода. При производстве работ по откачиванию воды трактор «МТЗ 82» самопроизвольно съехал в район прохождения технологической трубы, — говорится в сообщении.

Ранее межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке по факту гибели работника на промышленном предприятии в Шадринске. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон».

До этого сообщалось, что стрела подъемного крана упала на 40-летнего рабочего на одной из строек на юго-западе Москвы. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. По факту трагедии была организована процессуальная проверка.

Казань
рабочие
смерти
тракторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.