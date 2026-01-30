Рабочего насмерть придавило трактором В Казани трактор насмерть придавил рабочего во время ремонта водопровода

Трактор насмерть придавил рабочего, который ремонтировал водопровод на улице Боевой в Казани, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. По предварительной версии, транспортное средство съехало в придорожную канаву, где сотрудники устраняли течь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, 30 января 2026 года бригада МУП «Водоканал» приехала на улицу Боевую в городе Казани для устранения течи из водопровода. При производстве работ по откачиванию воды трактор «МТЗ 82» самопроизвольно съехал в район прохождения технологической трубы, — говорится в сообщении.

Ранее межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке по факту гибели работника на промышленном предприятии в Шадринске. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон».

До этого сообщалось, что стрела подъемного крана упала на 40-летнего рабочего на одной из строек на юго-западе Москвы. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. По факту трагедии была организована процессуальная проверка.