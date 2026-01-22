Рабочий погиб при демонтаже кирпичной кладки

Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке по факту гибели работника на промышленном предприятии в Шадринске, передает пресс-служба ведомства. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон».

Согласно предварительной информации, при разборе кирпичной перегородки произошло обрушение части кладки. В результате один из сотрудников получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными.

Межрегиональная инспекция труда выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в сообщении.

Ранее стрела подъемного крана упала на 40-летнего рабочего на одной из строек на юго-западе Москвы. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. По факту трагедии организована процессуальная проверка, ход которой проконтролирует прокуратура.

До этого по факту гибели и травмирования двух рабочих в Химках возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчины находились на крыше пятиэтажного многоквартирного дома и выполняли работы по установке снегозадержателей. В итоге оба сорвались с крыши, в результате один из них получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия.