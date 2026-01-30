Волна сообщений о минировании накрыла Украину

Массовые сообщения о минировании учебных заведений, предприятий и госучреждений поступили в четырех украинских городах, сообщает издание «Страна.ua». По информации источника, проверки начались в Киеве, Ивано-Франковске, Львове и Одессе.

Пресс-служба полиции Киева подтвердила, что правоохранители проверяют информацию о минировании объектов столицы. К операциям привлечены взрывотехники и кинологи. По данным местных СМИ Одессы, среди возможных целей — городской совет, железнодорожный вокзал, ряд торговых центров и учебных заведений.

Ранее глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.

До этого депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок заявил, что власти Киева могут рассмотреть вариант принудительной эвакуации жителей столицы в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме. По его словам, чиновники обсуждают соответствующий сценарий на случай продолжения атак на объекты энергетики.