«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российской группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 февраля?

«Торнадо-С» разгромил склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

«Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО „Торнадо-С“ в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника», — сказано в заявлении.

Военэксперт рассказал о новых планах России в рамках СВО

Российские военные активизировали усилия по уничтожению украинских ракет «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ранее аналогичная судьба уже постигла ракетные комплексы «Точка-У».

«Я думаю, что ВС РФ проехались по производству пусковых установок ракет „Фламинго“. Эта ракета пришла из-за кордона. Кто-то говорит, что она английская. Это вполне вероятно. Дальность где-то до полутора тысяч километров, но она дозвуковая, большая, и поэтому сбить ее российскими средствами ПВО труда не составляет. Ракеты Scalp, Storm Shadow и тем более американская баллистика [ATACMS] гораздо коварнее. Но думаю, что [пусковые установки „Фламинго“] еще остались. Сначала было много „Точек-У“, сейчас их нет, все перебито. Охота [на „Фламинго“] объявлена», — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что ранее Вооруженные силы РФ уже нанесли массированные удары, в том числе по объектам, где могли производиться «Фламинго». По словам эксперта, в данном случае ключевым фактором являются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку без нее невозможно производство.

Расчет «Мста-С» поразил укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области

Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» высокоточными боеприпасами «Краснополь» поразил укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В зоне проведения специальной военной операции операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск „Восток“ выявили фортификационные сооружения ВСУ, замаскированные в лесополосах в Днепропетровской области. Противник использовал хорошо укрепленные позиции для длительного удержания участка обороны. Координаты целей были переданы расчету 152-мм самоходной гаубицы „Мста-С“. Артиллеристы после обработки данных и наведения на цели произвели серию выстрелов высокоточными боеприпасами „Краснополь“, — сказали в МО РФ.

«Восток» за сутки уничтожил семь украинских пунктов управления БПЛА

Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Кроме того, отметил он, тяжелыми огнеметными системами группировки был нанесен удар по позициям противника.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> три станции спутниковой связи Starlink, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 февраля

Усольцевы были связаны с Эпштейном? Последние новости о поисках 25 февраля

Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше