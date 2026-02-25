Названы шесть категорий россиян, имеющих право на две пенсии

Шесть категорий россиян имеют право на получение двух пенсий в 2026 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш. Вторая страховая пенсия назначается при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

По словам парламентария, в список входят военнослужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава. Также две пенсии положены членам семей погибших военных, инвалидам военной травмы, участникам ВОВ и блокадникам.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что средний размер пенсионных выплат для обладателей звания генерал-майора в России достигает 75 тыс. рублей. Эксперт пояснил, что представители высшего офицерского состава получают право на заслуженный отдых за выслугу лет значительно раньше гражданских лиц.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца.

Кроме того, социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут до 16 590 рублей, сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова. По словам парламентария, выплаты проиндексируют на 6,8%, что превысит текущий уровень инфляции.