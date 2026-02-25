Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 07:00

Владельцам онлайн-платформ рассказали о важных изменениях с 1 марта

Юрист Чирикова: 1 марта вступает в силу закон о традиционных ценностях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта вступает в силу федеральный закон, который вводит новое основание для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения у фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. По ее словам, соответствующий перечень ценностей был закреплен указом президента РФ еще в ноябре 2022 года.

С 1 марта начинает работать Федеральный закон от 31.07.2025 № 324. Он добавляет новое основание, по которому фильму могут отказать в прокатном удостоверении или отозвать уже выданное, если в нем есть материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Сам перечень ценностей зафиксирован в Указе президента от 09.11.2022 № 809, — пояснила Чирикова.

По ее словам, для крупных онлайн-кинотеатров и соцсетей предусмотрены разные уровни ответственности в зависимости от суточной посещаемости. Она отметила, что аудиовизуальные сервисы с аудиторией от 100 тыс. человек в сутки обязаны удалять спорные фильмы в течение 24 часов по требованию Роскомнадзора, а социальные сети с посещаемостью от 500 тыс. пользователей должны самостоятельно мониторить площадку.

Аудиовизуальные сервисы с посещаемостью от 100 тыс. человек в сутки обязаны не допускать распространения фильмов с дискредитирующими традиционные российские духовно-нравственные ценности материалами и убирать их в течение суток по требованию Роскомнадзора. Для соцсетей с посещаемостью от 500 тыс. человек в сутки то же самое плюс обязанность самим мониторить площадку. Платформы с аудиторией ниже этих порогов под суточную обязанность напрямую не подпадают, но, если аудитория вырастет, ресурс могут включить в реестр, — пояснила Чирикова.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что фильмам про волонтеров и доноров необходимо предоставить стопроцентное финансирование. Письмо с соответствующим предложением он направил в Министерство культуры.

законы
Россия
фильмы
кино
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
