25 февраля 2026 в 06:58

«Вопреки здравому смыслу»: Европа пытается сделать из Зеленского героя

Небензя заявил о лепке Европой героя из Зеленского вопреки фактам

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европа годами лепит из президента Украины Владимира Зеленского героя вопреки фактам и здравому смыслу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине. По словам дипломата, европейцы при этом лживо приписывают России незаинтересованность в мире.

Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления, — сказал Небензя.

Ранее постпред РФ при ООН заявил: Россия обладает всеми возможностями дать отпор, в случае если Великобритания и Франция решат передать Украине ядерное оружие. По его словам, остается надеяться, что в Лондоне и Париже «достаточно здравомыслящих и рассудительных людей».

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта до глобальной ядерной войны и будет препятствовать таким шагам.

