Автосписания возьмут под контроль: как вернуть деньги за онлайн-подписку

1 марта вступят в силу поправки в законодательство, которые меняют правила игры для всех сервисов с платными подписками. Теперь они не смогут автоматически списывать деньги с банковской карты без предупреждения. Что изменится в работе онлайн-площадок и как действовать при незаконном списании средств — в материале NEWS.ru.

Что изменится в правилах использования цифровых сервисов с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила автоплатежей, установленные Федеральным законом № 376-ФЗ, принятым 15 октября 2025 года. Документ вносит изменения в статью 16.1 закона «О защите прав потребителей» и запрещает онлайн-сервисам автоматически списывать деньги с банковских карт за подписки без явного согласия пользователя.

Адвокат адвокатского бюро «БМВП» Ярослав Земсков заявил NEWS.ru, что ранее потребители сталкивались с ситуацией, когда отменить подписку было технически сложно, а списания продолжались даже после удаления привязанной к сервису карты. Новый закон призван сделать автоплатежи прозрачными и подконтрольными для клиентов.

1 марта будут введены два главных запрета:

на списание средств без согласия потребителя: сервис не сможет списать деньги, если клиент отказался от использования карты или услуги (например, удалил карту из личного кабинета или нажал «отменить подписку»)

на «молчаливое» продление: за сутки до очередного списания средств с карты сервис обязан прислать уведомление с указанием суммы и, что самое важное, со ссылкой на простую форму отказа от подписки

Какие сервисы подпадают под действие новых правил

Под действие новой нормы подпадают любые онлайн-сервисы, которые работают с российскими банковскими картами по схеме абонентской платы (регулярные списания) за цифровые услуги.

В частности к таким сервисам относятся:

стриминговые платформы: онлайн-кинотеатры (Netflix, IVI, Okko) и музыкальные сервисы (Spotify, Apple Music, Яндекс Музыка);

облачные сервисы и программное обеспечение: облачные хранилища данных (iCloud, Google Drive), подписки на антивирусы и другое программное обеспечение;

игровые сервисы: подписки на мобильные игры, игровые платформы (Google Play Pass, Apple Arcade);

образовательные сервисы: онлайн-школы и языковые приложения с ежемесячной оплатой;

сервисы маркетплейсов: программы лояльности с автопродлением (например, подписка на премиум-доставку).

Однако важно понимать, что новый закон работает не во всех ситуациях, предупредил Земсков. По его словам, под действие новых правил не подпадают два типа платежей.

«Во-первых, это подписки на физические товары. Если вам регулярно привозят коробки с едой, косметикой или одеждой, то это обычные договоры купли-продажи. На них новые требования не распространяются», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Во-вторых, новый закон не касается разовых подтверждений.

«Если вы каждый раз сами заходите в приложение и нажимаете „оплатить“ или вводите код из пуш-уведомления, это не автоматическое списание. Это ваше прямое согласие на платеж, и тут правила остаются прежними», — пояснил Земсков.

По мнению старшего юриста юридической компании a.t.Legal Ильи Пасенко, новые изменения частично затронут банки.

«Они все еще смогут списывать с карт потребителей периодические платежи по кредитным договорам. Но если у клиента есть подписка на сервисы банка, то он может отвязать свои карты от оплаты таких подписок», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Как цифровые сервисы могут обойти закон

Юристы предупредили, что не все сервисы готовы сдаться без боя. В профессиональной среде обсуждаются потенциальные лазейки, которые компании могут попытаться использовать, чтобы обойти новые требования.

Основной риск связан с переквалификацией предмета договора. Эксперты опасаются, что онлайн-кинотеатры и другие платформы начнут оформлять подписку не как оказание услуги, а как продажу лицензии на объект интеллектуальной собственности (например, лицензионный доступ к фильмам). Формально закон «О защите прав потребителей» может перестать действовать, если сервис докажет, что он не продает услугу, а передает право на контент.

Пока это лишь теория. Насколько жизнеспособной окажется такая схема и как на нее отреагируют суды, станет понятно только после того, как начнет работать закон и появятся первые спорные дела, отметил Земсков.

Что делать, если деньги списали с карты без вашего согласия

Если после 1 марта 2026 года вы столкнетесь с нежелательным списанием средств, несмотря на отмену подписки или удаление банковской карты, существует простой алгоритм действий, позволяющий вернуть деньги. Он состоит из нескольких последовательных шагов.

Шаг 1 — претензия в службу поддержки сервиса

Это самый быстрый способ вернуть деньги. Напишите в техподдержку, приложите скриншот отмены подписки или выписку по карте. Обязательно сошлитесь на Федеральный закон № 376-ФЗ, который запрещает автоматические списания без согласия пользователя. Как правило, сервисы, дорожащие своей репутацией, предпочитают не доводить дело до скандала и возвращают средства на этом этапе.

Шаг 2 — обращение в банк

Если сервис игнорирует претензию или отвечает отказом, то следующим адресатом должен стать ваш банк. Напишите заявление о несанкционированном списании денег и запросите процедуру чарджбэка. Это официальный возврат средств на основании того, что транзакция была совершена без вашего ведома. Банк обязан рассмотреть заявление и провести проверку.

Шаг 3 — жалоба в Роспотребнадзор

Главный защитник прав потребителей в случае нежелательного списания средств — Роспотребнадзор. Подать жалобу можно онлайн через официальный сайт ведомства. Не забудьте приложить документы: переписку со службой поддержки, скриншоты и выписки. По результатам проверки Роспотребнадзор может выдать сервису предписание и привлечь его к административной ответственности, отметил Земсков.

Судебная перспектива

Если сумма списания средств значительная или вы настроены принципиально, то можно обратиться в суд. При цене иска до 1 млн рублей госпошлина не взимается. Его можно подать по месту вашего жительства, нахождения ответчика или заключения договора — выбор остается за вами.

«Вы вправе требовать не только сумму необоснованного списания, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить ваши требования», — подчеркнул Земсков.

По словам эксперта, успех в отстаивании прав напрямую зависит от наличия доказательств. Сохраняйте скриншоты отмены подписок и удаления карт. Кроме того, юристы рекомендуют регулярно проводить ревизию подписок в мобильном банке и настройках аккаунтов (Google Play/App Store). Даже небольшие ежемесячные платежи за давно забытые сервисы в итоге выливаются в ощутимую сумму.

