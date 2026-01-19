Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться

В начале 2026 года российские банки ввели ограничения на операции по картам и счетам граждан в целях борьбы с мошенничеством. По подсчетам экспертов, речь идет о 2–3 млн блокировок. Под «санкции» подпадают в том числе рядовые операции, включая оплату покупок на маркетплейсах. О том, как защитить свои платежи и что делать в случае блокировки, — в материале NEWS.ru.

Что известно о блокировках карт и счетов россиян в 2026 году

В 2026 году множество россиян на финансовых форумах сообщили о блокировках карт и счетов. По их словам, банки зачастую не объясняют причин этих решений, а при запросах отправляют клиентов в Центральный банк.

Под ограничения подпадают не только денежные переводы, но и обычные покупки. Например, один из пострадавших рассказал, что при заказе нескольких товаров на маркетплейсе он несколько раз пополнял свой баланс, после чего его операции были заблокированы по 161-ФЗ (закон о противодействии легализации доходов).

По предварительным оценкам, за первую половину января временным блокировкам могли подвергнуться карты 2–3 млн рядовых граждан. В масштабах всей страны это составляет примерно 1–2% от общего числа активных клиентов банков.

В ЦБ опровергли эти сообщения. «Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт», — говорится в заявлении.

В ЦБ подчеркнули, что с 1 по 19 января было получено 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, что вдвое меньше обычного.

С чем связан рост числа блокировок карт и счетов россиян

С 1 января 2026 года в России начал действовать обновленный перечень признаков мошеннических денежных переводов. Согласно новым правилам, банки обязаны отслеживать трансакции, совершенные без согласия клиента и с согласия, полученного под влиянием обмана и при злоупотреблении доверием.

ЦБ обнародовал 12 признаков (регулятор расширил список вдвое), по которым банк может заподозрить, что вы не сами отправляли деньги, а действовали под влиянием мошенников.

По словам партнера практики частных клиентов, адвоката АБ «Вертикаль» Татьяны Микони, резкий рост блокировок платежных операций в начале года — прямое следствие расширения критериев подозрительных операций по 161-ФЗ в совокупности с активным использованием автоматических антифрод-систем.

«Они реагируют не на установленный факт мошенничества, а на совокупность риск-признаков, которые для обычного гражданина выглядят неочевидными, а сами операции являются вполне бытовыми», — объяснила собеседница NEWS.ru.

В числе основных признаков, вызывающих подозрения у банков в 2026 году, эксперты выделяют частые переводы от разных лиц на одну карту (особенно суммы свыше 100–200 тыс. рублей в месяц без ясного экономического смысла), регулярные переводы самому себе между своими счетами/картами, использование личной карты для предпринимательской деятельности, несоответствие операций заявленным при открытии счета целям, а также переводы с назначением «за товар/услугу» без регистрации бизнеса.

По мнению руководителя налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», члена Ассоциации налоговых консультантов Александра Андропова, причина жестких превентивных мер Банка России по пресечению мошеннических схем кроется в ожидании роста числа попыток минимизации налоговой нагрузки со стороны предпринимателей.

«Эти действия были предсказуемыми и, вероятно, в первую очередь связаны с понижением планки для операций по УСН (упрощенная система налогообложения. — NEWS.ru), а также с повышением общей ставки НДС до 22% для тех, кто работает по этой системе», — сказал собеседник NEWS.ru.

Как избежать блокировки банком карты или счета

Андропов дал несколько советов, позволяющих избежать блокировки карты или счета:

совершайте операции в привычном для вас ритме: избегайте резких изменений в суммах, частоте или времени переводов/покупок (чтобы не подпасть под критерий нетипичности);

не меняйте номер телефона, устройство или операционную систему перед крупными переводами;

используйте проверенные устройства и приложения, избегайте подозрительных сетей, обновляйте антивирусы, чтобы не попасть в базы по вредоносному ПО;

подтверждайте операции, если вам звонит сотрудник банка или присылает уведомление, — это часто спасает от блокировки;

в случае крупных переводов свыше 100–200 тыс. рублей планируйте трансакцию заранее, избегайте цепочек переводов самому себе через СБП или трансграничных операций.

«Если операция была заблокирована, подтвердите ее в течение одного дня или повторите с теми же реквизитами. Банк обязан ее исполнить, если получатель не находится в черном списке ЦБ», — отметил Андропов.

Когда ограничение связано с попаданием в базы Центробанка, нужно подать заявку на реабилитацию, сказал эксперт. Это можно сделать через свой банк или обратиться напрямую в ЦБ. Процедура рассмотрения и снятия необоснованной блокировки по закону занимает не более 15 рабочих дней.

«Банки обязаны уведомлять о блокировке сразу с помощью СМС-сообщения или push-уведомления, с указанием причин и сроков (два дня „остывания“). Но не все это делают», — заметил собеседник NEWS.ru.

Как не подпасть под блокировку при оплате картой на маркетплейсах

Оплата на маркетплейсах часто блокируется из-за критерия нетипичности (множественные мелкие пополнения или покупки в короткий срок), объяснил Андропов. Чтобы избежать негативных последствий, нужно следовать нескольким рекомендациям:

совершайте один крупный платеж вместо нескольких мелких — это выглядит естественнее;

не пополняйте счет маркетплейса сразу после смены устройства или номера;

если банк запрашивает подтверждение, отвечайте оперативно;

используйте СБП или другие методы, если карта часто блокируется, но проверяйте, чтобы не подпасть под критерии, связанные с крупными переводами;

в случае блокировки подтвердите операцию в банке в течение дня — средства останутся на счете, и вы сможете ее повторить.

При оплате покупок картой на маркетплейсах стоит по возможности избегать нестандартных ситуаций, отметила Микони. В качестве примера она привела частую отмену заказов, возврат средств на другую карту, а также оплату товаров для третьих лиц. Все эти действия повышают риск автоматической блокировки, заключила эксперт.

