25 февраля 2026 в 06:42

В российский плен попал агент СБУ, принимавший участие в бою с «Алешей»

В российский плен попал военный ВСУ, принимавший участие в бою с танком «Алеша»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, рассказал ТАСС, как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

Нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три «Козака» и два танка. Нас разобрали, — отметил пленный.

Речь идет о случае, когда экипаж танка «Алеша» в ходе украинского контрнаступления остановил украинскую бронегруппу, уничтожив восемь единиц бронетехники противника. Тогда потери противника составили более 100 человек убитыми и ранеными, как передавало МО РФ.

Ранее экипаж боевой машины пехоты под командованием младшего сержанта Романа Быкова совершил подвиг в зоне специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи российские военные отразили атаки противника, несмотря на интенсивный обстрел со стороны артиллерии и массированное применение ударных беспилотников ВСУ.

До этого российский морпех применил тактическую уловку при управлении FPV-дроном, чтобы ликвидировать группу украинских военнослужащих в районе Красноармейска. Бойцы ВСУ попали в ловушку, приняв беспилотник за свой.

ВСУ
ВС РФ
военные
СБУ
