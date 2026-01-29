Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:53

Обучение в российских колледжах может стать доступнее

Депутат Миронов предложил сделать образование в колледжах бесплатным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидер фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать среднее образование в колледжах бесплатным, пишет 360.ru. По его словам, это необходимая мера в условиях острого кадрового дефицита. Он подчеркнул, что правительство до конца весенней сессии намерено ограничить число платных мест в колледжах по наименее востребованным специальностям.

Получается, что на популярных факультетах платное образование сохранится в нынешнем объеме и администрации колледжей по-прежнему будут собирать со студентов немалые деньги, — отметил Миронов.

Он пояснил, что эта инициатива не решит проблему кадрового дефицита в сфере среднего специального образования. Парламентарий также выступил против приема в колледжи на основе результатов ОГЭ. По его мнению, в этом вопросе правильнее учитывать средний балл в аттестате.

Ранее Миронов заявил, что первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%.

