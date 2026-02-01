Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 04:52

Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни

Представитель Пудовкин: Долина выпустит новую версию своей песни «Стена»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Лариса Долина готовит к выходу обновленную версию одного из своих главных хитов, сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин. По его словам, которые передает РИА Новости, речь идет о композиции «Стена», которая впервые увидела свет почти 30 лет назад.

Еще не было нового релиза песни «Стена». Впервые я анонсирую эту новость. Буквально на днях, действительно, выйдет новая «Стена», — заявил Пудовкин.

Ранее мошенник пытался помешать проведению концерта Долиной в Москве и вымогал у нее деньги, рассказал Пудовкин. Во вторник, 27 января, певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

Кроме того, ближайшее крупное выступление певицы состоится 1 февраля в подмосковном Домодедово. В Дворце культуры и спорта «Мир» пройдет ее юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей». Большая часть билетов на мероприятие уже продана, а максимальная стоимость достигает 6,5 тыс. рублей.

песни
артистки
Лариса Долина
релизы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира
Пивоварни в Британии стали закрываться с рекордной скоростью
Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни
Экс-советник Пентагона раскритиковал поведение Зеленского и лидеров ЕС
В Харькове прогремели два взрыва
Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.