Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни

Народная артистка России Лариса Долина готовит к выходу обновленную версию одного из своих главных хитов, сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин. По его словам, которые передает РИА Новости, речь идет о композиции «Стена», которая впервые увидела свет почти 30 лет назад.

Еще не было нового релиза песни «Стена». Впервые я анонсирую эту новость. Буквально на днях, действительно, выйдет новая «Стена», — заявил Пудовкин.

Ранее мошенник пытался помешать проведению концерта Долиной в Москве и вымогал у нее деньги, рассказал Пудовкин. Во вторник, 27 января, певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

Кроме того, ближайшее крупное выступление певицы состоится 1 февраля в подмосковном Домодедово. В Дворце культуры и спорта «Мир» пройдет ее юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей». Большая часть билетов на мероприятие уже продана, а максимальная стоимость достигает 6,5 тыс. рублей.