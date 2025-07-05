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05 июля 2025 в 15:17

Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона

Еще один дрон сбросил пакет с краской на торгпредство России в Швеции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Торговое представительство России в Стокгольме вновь подверглось атаке с использованием дрона, сообщила пресс-служба дипмиссии. На здание сбросили пакет с краской.

5 июля 2025 года около 03:30 торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской, — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона требует расследовать обе атаки дронов на посольство и торгпредство в Стокгольме, найти и наказать виновных. Ответственность за происходящее лежит на шведских властях.

Торгпредство России подвергалось нападению БПЛА 17 июня. Дрон сбросил пакет с краской перед входом в здание. В посольстве отметили, что эта атака продолжила череду таких же нападений, ставящих под угрозу безопасность сотрудников.

В мае в Швеции неизвестные также воспользовались беспилотником, чтобы нанести урон российскому посольству. По информации дипломатического представительства, ночью 25 мая дрон пролетел над закрытой территорией и сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа.

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