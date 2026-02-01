Разгром элиты ВСУ и наступление на Запорожье: успехи ВС РФ к утру 1 февраля

Российская армия может ускорить наступление на Запорожье и «сократить клещи» вокруг ВСУ в Орехове в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произойдет, поскольку ВС РФ освободили Терноватое. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 февраля?

ВС РФ будет активнее наступать на Запорожье

«Естественно, будут сокращаться клещи вокруг ореховской группировки [ВСУ], и в последующем будет образован огневой карман для украинских боевиков именно непосредственно в Орехове», — констатировал он.

Марочко добавил, что успешная операция в Терноватом — стратегическая победа российских военных. При этом, как уточнило Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 30 января.

Раскрыты потери ВСУ за январь

Украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов. В материале говорится, что эта цифра учитывает убитых и раненых.

В частности, с 1 по 9 января ВСУ потеряли 11 355 человек в зоне действия всех российских группировок, с 10 по 16 января — 8695, с 17 по 23 января — 8810, с 24 по 31 января — 9785 военнослужащих. При этом, добавили журналисты, наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки «Центр».

ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

Бойцы ВС России при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских военных из подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, после зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.

«Контакты (стрелковые бои. — NEWS.ru) у нас были — это „Кракен“. Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <…> За всю операцию нами был уничтожен взвод», — заявил собеседник агентства.

«Запад» за сутки отразил две контратаки ВСУ под Купянском

Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки бригады нацгвардии Украины у села Петровка в Харьковской области на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка», — сказал он.

Кроме того, Бигма сообщил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» поразили пять беспилотников самолетного типа и 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Также, по его информации, были выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink.

Минобороны заявило о тяжелом ударе по ВСУ за 24 часа

В течение прошедших суток потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили около 1205 солдат, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Так, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 90 человек.

На участке группировки «Запад» украинская сторона лишилась более 150 военнослужащих. Действия группировки «Юг» привели к потерям противника до 130 человек. В свою очередь группировка «Центр» ликвидировала около 420 солдат ВСУ.

