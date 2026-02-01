Бунт жителей Одессы, киевляне застряли в метро: детали блэкаута на Украине

В субботу, 31 января, на Украине произошел масштабный блэкаут. Что об этом известно, где отключили электричество и водоснабжение, что говорят власти?

Что известно о масштабном блэкауте на Украине

Почти во всех регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. При этом точной причины не сообщалось. В пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК подтвердили информацию о том, что в Киеве и Киевской области пропало электричество.

«Киев и Киевская область: по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В Одесской области также были введены экстренные отключения электроэнергии.

Жители Одессы перекрыли улицу в городе из-за отсутствия света в жилом комплексе, сообщило украинское издание «Страна.ua».

В частности, 31 января стало известно, что из-за масштабной аварии в энергосистеме Украины были обесточены семь областей страны.

Кроме того, почти 500 пассажиров киевского метро застряли под землей из-за блэкаута, заявило издание «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации ведомства, спасателям пришлось помогать людям выбираться из составов и выводить их из темного тоннеля.

Как заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, работа метрополитена была остановлена в связи с аварийными отключениями электроснабжения. По его словам, на данный момент станции работают как укрытия. Помимо всего прочего, остановлено движение электропоездов.

Что сказали власти Украины

Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, масштабное обесточивание Украины произошло после отключения двух магистральных линий: 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, которая связывает западную часть страны с центральной. Он объяснил, что из-за аварии автоматически сработали защитные системы.

«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины», — отметил глава ведомства.

По словам Шмыгаля, хуже всего приходится жителям севера, центра страны и Одесской области.

Кличко в свою очередь заявил, что масштабные отключения электроэнергии в стране могут повториться. В связи с этим он вновь призвал местных жителей запасаться продуктами питания, водой и лекарствами.

«Ситуация очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться. <…> У вас должна быть теплая одежда. Пожалуйста, сделайте запас питьевой и технической воды, еды, медикаментов», — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что киевское метро постепенно возобновляет работу. Кроме того, запитаны объекты критической инфраструктуры, специалисты восстанавливают давление в системе водо- и теплоснабжения. При этом во время энергетического кризиса в Киеве 23 января мэр также призывал горожан запастись всем необходимым.

