Поставил страну на колени, устал и ушел: за что в России не любят Ельцина

95 лет назад, 1 февраля 1931 года, родился первый президент России Борис Ельцин. Его нет уже почти 20 лет, но фигура и решения экс-главы государства до сих пор вызывают споры. Одни считают Ельцина пионером российской демократии, другие обвиняют в развале страны и жесточайшем кризисе 1990-х. Как он пришел к власти и почему от нее отказался, какими были его главные ошибки на посту президента и как сегодня россияне относятся к наследию Ельцина — в материале NEWS.ru.

Как Ельцин пришел в политику

Борис Ельцин появился на свет в селе Бутка Свердловской области в семье простого плотника и портной. Оба деда будущего президента были раскулаченными крестьянами, не повезло и отцу: в 1934-м его вместе с братом Андрианом по ложному доносу обвинили в антисоветской деятельности и на три года отправили в лагеря — на строительство канала Москва — Волга. Об аресте отца Борис узнал лишь десятилетия спустя, познакомившись с его делом в архиве КГБ.

В 1949 году Ельцин-младший успешно окончил среднюю школу и поступил на строительный факультет Уральского политехнического института по специальности «промышленное и гражданское строительство». Борис хорошо учился и активно занимался волейболом — даже участвовал в чемпионате СССР. Окончив вуз, работал на стройках, за 10 лет поднявшись с должности мастера до директора домостроительного комбината.

К тому времени Ельцин уже вступил в Коммунистическую партию, в 1968-м молодого и перспективного работника назначили начальником отдела строительства Свердловского обкома КПСС. Жилищное, промышленное и дорожное строительство в Свердловской области при Ельцине развивалось так активно, что он быстро сделал карьеру: в 1975-м стал секретарем обкома, в 1976-м — первым секретарем, затем — депутатом Верховного Совета СССР, а в 1981-м — членом ЦК КПСС.

Первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин (стоит) ведет собрание партийного актива Москвы, 1986 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Кто помог Ельцину сделать карьеру

В середине 1980-х политическая карьера Ельцина получила очередной мощный импульс — как ни странно, благодаря приходу к власти Михаила Горбачева, его будущего ключевого противника. Генсек решил сменить состав высшего политического руководства СССР, сделав ставку на новые лица. В итоге Ельцин возглавил Отдел строительства ЦК КПСС, позже — стал секретарем ЦК КПСС по вопросам строительства, а затем и первым секретарем Московского городского комитета компартии, по сути — мэром. В феврале 1986 года Ельцина избрали кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС: меньше чем за год он вошел в политическую элиту страны.

Однако уже осенью 1987-го перспективный партийный деятель ушел в оппозицию. На Пленуме ЦК КПСС он раскритиковал политическое руководство страны за слишком медленный ход перестройки и призвал к более решительным реформам. Спустя несколько недель Ельцина сняли с должности первого секретаря МГК КПСС и вывели из числа кандидатов в члены Политбюро, назначив заместителем председателя Госстроя в ранге министра. И опять руку к этому приложил Горбачев, который учредил и «подарил» Ельцину этот пост.

Это не помешало начинающему демократу и дальше идти наперекор действующей власти. В мае 1990-го на I Съезде народных депутатов РСФСР Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. А 12 июня этот орган принял исторический документ — Декларацию о государственном суверенитете. Российские законы, согласно ей, получили приоритет над союзными. Отделив страну от СССР, Ельцин вышел из КПСС, а в июне 1991 года был избран первым президентом России.

Член Политбюро ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин (1931–2007) и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (слева направо), 1989 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Как Ельцин изменил экономику России

Президентство Ельцина началось с радикальных экономических реформ. По словам ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Сергея Смирнова, главной заслугой первого главы РФ стал переход к рыночной экономике. Вторым важным нововведением под руководством Ельцина была приватизация жилья. У людей появилась возможность получить в собственность квартиры, которые когда-то были построены государством за собственный счет.

«По сути, граждане получили капитал, которым при желании могли грамотно распорядиться», — отметил Смирнов.

Однако были и откровенные провалы — например, ваучерная приватизация, идеологом которой выступил Анатолий Чубайс. Людей заверили, что каждый сможет приобрести «кусочек родины» и стать полноценным собственником ее богатств. 1 октября 1992 года россиянам начали бесплатно выдавать ваучеры, которые, по словам властей, стоили 10 тысяч рублей. Однако по факту цена этих «бумажек» была копеечной. От инициативы выиграли только те, кто понял, как устроен «новый» мир, — бизнесмены, начавшие массово скупать ваучеры у сотрудников перспективных предприятий и в итоге сосредоточившие более 90% материальных ресурсов РФ в своих руках.

Реформы сопровождались колоссальной инфляцией.

«В 1992 году цены выросли в 26 раз, в 1993-м — в девять раз, а доходы, конечно, за инфляцией не успевали. В итоге уровень жизни большей части населения резко понизился», — заметил Смирнов.

Аукцион по продаже акций кондитерской фабрики «Большевик» за приватизационные чеки (ваучеры), 1992 год Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Политические успехи и провалы Ельцина

Кризис 1990-х негативно отразился на демографии. В начале десятилетия в России родилось почти 1,8 млн человек. А в последний год президентства Ельцина рождаемость упала до 1,2 млн. Последствия этого ощущаются до сих пор: на рынке труда не хватает рабочих рук.

Политолог гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru сказал, что и политический курс Ельцина нельзя было назвать успешным.

«Чтобы сохранить власть, он был вынужден вести прозападную политику. Хотя по своей природе был не западником, а русским империалистом», — заметил эксперт.

Не зря за внешнюю политику РФ несколько лет отвечал Андрей Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Первого главу МИД называли «мистером да», поскольку он давал зеленый свет практически всем западным инициативам.

«При этом Ельцин понимал, что если все время говорить „да“, то скоро тебя и спрашивать перестанут. Так что позднее внешней политикой России заведовал Евгений Примаков, отстаивающий интересы уже свой страны, а не Запада», — напомнил Журавлев.

Вопросы, по его словам, до сих пор есть и к внутренней политике, которую проводил Ельцин. Первый президент России декларировал опасный принцип: «Берите столько суверенитета, сколько сможете унести». В результате на карте страны на несколько месяцев появилась Уральская республика, в которой даже планировали пустить в оборот собственную валюту — уральский франк. А Чечня вообще фактически отделилась, и ее пришлось возвращать военным путем.

«К тому же Ельцин боялся предательства со стороны чиновников и решил опираться на бизнес, создав так называемую семибанкирщину — союз олигархов, во многом определявших внутреннюю политику страны», — добавил Журавлев.

Несмотря на всю противоречивость, Ельцин сумел добиться двух важнейших для России вещей, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты. Первая — он сумел удержать страну от распада, хотя сам же ее едва и не разрушил. Вторая — президент, покидая пост, сумел обеспечить передачу власти достойному преемнику.

«Он выбрал Владимира Путина, поскольку признал в нем человека слова», — считает Журавлев.

Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина, 2000 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Как сегодня воспринимают Ельцина

Опросы ВЦИОМа показывают: с годами все меньше жителей России видят в «эпохе Ельцина» положительные моменты. Главными негативными событиями тех лет они называют чеченскую войну, финансовый кризис, массовую безработицу и падение производства. В 2016 году половина опрошенных граждан заявила, что именно Ельцин едва не привел страну к распаду. И лишь 6% убеждены, что он делал все возможное для преодоления кризиса.

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН кандидат исторических наук Игорь Кузнецов объяснил NEWS.ru, что в начале 1990-х Ельцин обладал реальной популярностью, но сам утратил доверие людей из-за череды неверных решений. Поэтому сегодня большая часть граждан воспринимают его негативно.

«Можно сравнить, как мы жили тогда и как живем сейчас. Несмотря на санкции и боевые действия, общество чувствует себя намного лучше, чем в ельцинскую эпоху», — резюмировал эксперт.

