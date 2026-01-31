Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 12:27

Минобороны заявило о тяжелом «ударе» по ВСУ за 24 часа

Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около 1205 солдат

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В течение прошедших суток потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили около 1205 солдат, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Так, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 90 человек.

На участке группировки «Запад» украинская сторона лишилась более 150 военнослужащих. Действия группировки «Юг» привели к потерям противника до 130 человек. В свою очередь, группировка «Центр» ликвидировала около 420 солдат ВСУ.

В зоне ответственности группировки «Восток» потери украинских войск достигли примерно 375 человек. Еще до 40 военных противник потерял на участке, который контролируется группировкой «Днепр».

Ранее сообщалось, что общие потери украинских вооруженных сил под Купянском и Купянском-Узловым достигли 5,5 тыс. человек. Согласно данным источника, украинское командование, несмотря на такие потери, продолжает подтягивать к этому направлению штурмовые подразделения и тяжелую технику. Цель Киева — попытка вернуть контроль над Купянском-Узловым. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
ВСУ
ВС РФ
потери
