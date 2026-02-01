Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 05:23

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 февраля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 февраля

В Шебекинском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка.

«В районе села Белянка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка», — сказано в сообщении.

Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

Кроме того, мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, мужчина скончался в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью.

«FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице», — написал Балицкий.

Также жилые дома и автомобили получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область, сообщил глава округа Александр Черных в Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке Зареченский.

«Уважаемые жители поселка Зареченский. Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств», — написал Черных.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины применили дроны, начиненные зажигательной смесью, для атаки на штурмовиков из группировки войск «Восток». Российские операторы FPV-дронов успешно нейтрализовали эти дроны, используя воздушные тараны, сообщили в Минобороны РФ.

«Во время продвижения в район выполнения предстоящих задач штурмовики 35-й общевойсковой армии группировки „Восток“ заметили приближающиеся тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые пытались остановить их продвижение в Запорожской области. Мотострелки уничтожили первый БПЛА из стрелкового оружия, после чего в небе появились еще несколько гексакоптеров, вооруженных различными типами боеприпасов и контейнерами с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Информация была передана на пункт управления войск беспилотных систем группировки «Восток». Группы воздушного прикрытия выдвинулись в район, где в результате воздушных боев операторы уничтожили более пяти гексакоптеров ВСУ. Поддержка с воздуха позволила штурмовикам 35-й армии продвинуться в глубину обороны противника.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что полученные в качестве трофеев украинские дроны «Баба-яга» используются для доставки провизии и боекомплектов бойцам ВС РФ.

