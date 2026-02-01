Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности

В США продолжается раскрытие архивов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, включающих переписку, списки контактов и материалы следствия. Какие известные политики, предприниматели, представители королевских домов и деятели культуры упоминаются в опубликованных документах?

Политики США

В документах фигурируют имена действующих и бывших американских политиков. Среди них — президент США Дональд Трамп, чье имя встречается в переписке, адресных книгах и на фотографиях 1990-х и начала 2000-х годов.

Бывший президент США Билл Клинтон также упоминался в журналах перелетов самолета Эпштейна. Клинтон ранее подтверждал перелеты, заявляя, что они были связаны с благотворительными инициативами.

Кроме того, в различных публикациях фигурировали имена экс-вице-президента Альберта Гора, бывшего сенатора Джорджа Митчелла, экс-губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, сенатора Роберта Менендеса и других представителей политического истеблишмента США. В большинстве случаев речь идет о контактах, участии в мероприятиях или упоминаниях в показаниях.

Бизнесмены и представители технологической сферы

В документах и сопутствующих материалах СМИ упоминаются крупные предприниматели и финансисты. Среди них — Илон Маск, Билл Гейтс, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, миллиардер Лесли Векснер, инвестор Гленн Дубин.

Также в публикациях фигурировали имена сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, бывшего главы Google Эрика Шмидта, миллиардера Леона Блэка, финансиста Алана Дершовица (впоследствии выступавшего в качестве адвоката), а также ряда руководителей инвестиционных фондов и благотворительных структур.

Отдельно в материалах упоминается Гислейн Максвелл, осужденная в США за участие в преступной деятельности Эпштейна.

Британская королевская семья и международные политики

Одной из наиболее обсуждаемых фигур остается принц Эндрю. Его имя фигурирует в показаниях потерпевших, переписке и документах о встречах. Ранее против него был подан гражданский иск в США, завершившийся мировым соглашением.

Кроме него, в различных публикациях упоминались бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, а также представители дипломатических и деловых кругов Европы и Ближнего Востока.

В документах также фигурировали контакты с представителями аристократических семей и международных общественных организаций.

Медийные и общественные фигуры

В адресных книгах, списках контактов и показаниях упоминались представители шоу-бизнеса, модельной индустрии и медиасферы. Среди широко известных имен, фигурировавших в разных публикациях, — модель Наоми Кэмпбелл, актеры Кевин Спейси, Крис Такер, Алек Болдуин, Дастин Хоффман, рок-музыкант Мик Джаггер, иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Также в документах и судебных материалах упоминались телеведущая Кэти Курик, журналист Джордж Стефанопулос, модельер Вера Вонг, режиссер Вуди Аллен, продюсер Харви Вайнштейн, а также представители модельных агентств и продюсерских компаний.

Ученые

В научной среде упоминались физик Стивен Хокинг, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс, ряд исследователей и руководителей академических учреждений, сотрудничавших с благотворительными фондами, связанными с Эпштейном.

Читайте также:

Бунт жителей Одессы, киевляне застряли в метро: детали блэкаута на Украине

Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров

Интервью террористки, МВФ ставит Украину «на счетчик»: что будет дальше