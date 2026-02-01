Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 01:54

Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В США продолжается раскрытие архивов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, включающих переписку, списки контактов и материалы следствия. Какие известные политики, предприниматели, представители королевских домов и деятели культуры упоминаются в опубликованных документах?

Политики США

В документах фигурируют имена действующих и бывших американских политиков. Среди них — президент США Дональд Трамп, чье имя встречается в переписке, адресных книгах и на фотографиях 1990-х и начала 2000-х годов.

Бывший президент США Билл Клинтон также упоминался в журналах перелетов самолета Эпштейна. Клинтон ранее подтверждал перелеты, заявляя, что они были связаны с благотворительными инициативами.

Кроме того, в различных публикациях фигурировали имена экс-вице-президента Альберта Гора, бывшего сенатора Джорджа Митчелла, экс-губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, сенатора Роберта Менендеса и других представителей политического истеблишмента США. В большинстве случаев речь идет о контактах, участии в мероприятиях или упоминаниях в показаниях.

Бизнесмены и представители технологической сферы

В документах и сопутствующих материалах СМИ упоминаются крупные предприниматели и финансисты. Среди них — Илон Маск, Билл Гейтс, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, миллиардер Лесли Векснер, инвестор Гленн Дубин.

Также в публикациях фигурировали имена сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, бывшего главы Google Эрика Шмидта, миллиардера Леона Блэка, финансиста Алана Дершовица (впоследствии выступавшего в качестве адвоката), а также ряда руководителей инвестиционных фондов и благотворительных структур.

Отдельно в материалах упоминается Гислейн Максвелл, осужденная в США за участие в преступной деятельности Эпштейна.

Британская королевская семья и международные политики

Одной из наиболее обсуждаемых фигур остается принц Эндрю. Его имя фигурирует в показаниях потерпевших, переписке и документах о встречах. Ранее против него был подан гражданский иск в США, завершившийся мировым соглашением.

Кроме него, в различных публикациях упоминались бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, а также представители дипломатических и деловых кругов Европы и Ближнего Востока.

В документах также фигурировали контакты с представителями аристократических семей и международных общественных организаций.

Медийные и общественные фигуры

В адресных книгах, списках контактов и показаниях упоминались представители шоу-бизнеса, модельной индустрии и медиасферы. Среди широко известных имен, фигурировавших в разных публикациях, — модель Наоми Кэмпбелл, актеры Кевин Спейси, Крис Такер, Алек Болдуин, Дастин Хоффман, рок-музыкант Мик Джаггер, иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Также в документах и судебных материалах упоминались телеведущая Кэти Курик, журналист Джордж Стефанопулос, модельер Вера Вонг, режиссер Вуди Аллен, продюсер Харви Вайнштейн, а также представители модельных агентств и продюсерских компаний.

Ученые

В научной среде упоминались физик Стивен Хокинг, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс, ряд исследователей и руководителей академических учреждений, сотрудничавших с благотворительными фондами, связанными с Эпштейном.

Читайте также:

Бунт жителей Одессы, киевляне застряли в метро: детали блэкаута на Украине

Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров

Интервью террористки, МВФ ставит Украину «на счетчик»: что будет дальше

Джеффри Эпштейн
финансисты
Дональд Трамп
Илон Маск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.