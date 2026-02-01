Зимняя Олимпиада — 2026
«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с овертаймом в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме со счетом 4:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда «Вашингтон Кэпиталз» добилась важной победы над «Каролиной Харрикейнз». Встреча, проходившая в столице Соединенных Штатов, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Хендрикс Лапьер, Дилан Строум, Джейкоб Чикран и Джастин Сурдиф, который отличился в овертайме. У «Каролины» голы на счету Марка Янковски, Себастьяна Ахо и Шейна Гостисбера.

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Андрей Свечников не отметились в матче. Эта победа стала для «Вашингтона» второй подряд в текущем сезоне.

До этого гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс». Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с овертаймом в НХЛ
