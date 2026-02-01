Зимняя Олимпиада — 2026
ВС России за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки бригады нацгвардии Украины у села Петровка в Харьковской области на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» поразили пять беспилотников самолетного типа и 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка, — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе.

Также Пушилин сообщал, что ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил: украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении на фоне отсутствия ротации. По его словам, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.

