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05 июля 2025 в 19:20

Ушел из жизни актер из российского сериала о Мухтаре

Скончался российский актер Андрей Бордухаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ушел из жизни российский актер театра, кино и телевидения Андрей Бордухаев, сообщается на портале «Кино-Театр.Ру». Известно, что артисту было 49 лет. Зрители запомнили его по роли в отечественном сериале «Мухтар. Новый след».

Также актер играл в таких проектах, как «Принцип Хабарова», «Журов», «Псевдоним "Албанец"», «Следователь Протасов» и многих других. Вместе с этим он работал в Гомельском молодежном театре и Гомельском областном драматическом театре.

Ранее, 18 июня, скончалась звезда известной советской картины «Любовь и голуби», народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Наталья Тенякова. Представители театра назвали эту утрату фундаментальной.

Кроме того, в Союзе кинематографистов Белоруссии сообщили о смерти кинорежиссера Валерия Рыбарева на 87-м году жизни, выразив соболезнования его родным. Он был широко известен по самому кассовому фильму за всю историю белорусского кинематографа под названием «Меня зовут Арлекино». Причины смерти Рыбарева не раскрываются. Прощание с режиссером состоялось 27 июня.

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