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06 июля 2025 в 09:52

США закупили у России один металл после полуторагодичного перерыва

США приобрели у России цирконий на более чем $1 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США возобновили закупки циркония у России после перерыва длительностью полтора года, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу. В мае 2025 года Соединенные Штаты импортировали из РФ циркониевую руду и концентраты на сумму свыше $1 млн (78,6 млн рублей). Этот показатель стал рекордным с января 2002 года.

Регулярные поставки данного металла в США были прекращены в июне 2022 года, а последняя разовая отгрузка зафиксирована в январе 2023 года. В тот же отчетный период США осуществляли закупки циркония у других стран-поставщиков: Австралии, Южной Африки, Малайзии и Канады.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание на возросший спрос на редкоземельные металлы в связи с усиленной милитаризацией стран НАТО. По словам руководителя компании, постоянное увеличение военных бюджетов западных государств создает значительную нагрузку на промышленные отрасли.

До этого глава Роснедр Олег Казанов отметил стратегическое значение российских месторождений. По его словам, они помогают в обеспечении мировых потребностей в редкоземельных металлах.

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