Баку и Ереван завершили обсуждения по тексту проекта мирного соглашения Амирбеков: обсуждения по тексту проекта мирного соглашения с Арменией завершены

Баку и Ереван завершили этап обсуждения текста мирного соглашения, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Mundo Internacional. Он отметил, что после трех десятилетий противостояния сложились уникальные условия для установления прочного мира на Южном Кавказе.

Вместе с тем Амирбеков указал на сохраняющиеся препятствия. Он отметил, что положения армянской конституции по-прежнему содержат территориальные претензии к Азербайджану, что противоречит духу мирного договора. Также представитель президента республики отметил необходимость упразднения утративших значимость международных структур, включая Минскую группу ОБСЕ.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал скорое открытие Зангезурского коридора как событие стратегического значения. В своем выступлении он акцентировал внимание на важности этой транспортной артерии для предстоящих геополитических и экономических изменений в Южно-Кавказском регионе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках празднования 30-летия действующей конституции заявил о необходимости принятия нового основного закона страны. Глава правительства подчеркнул, что обновленный документ должен стать действительно «народным» и отражать современные реалии государства.