Маньяк, трое детей, мечта о комедии: где сейчас актер Денис Синявский

Фото: Социальные сети

Денис Синявский

Актер Денис Синявский продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Синявский

Денис Синявский родился 21 июля 1972 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ).

Долгое время Синявский работал клубным ведущим. В 1994–2000 годах выступал в клубе «Луна», с 1996-го по 1998-й — в «Голливудских ночах». Помимо этого, сотрудничал с петербургским заведением «Папанин».

Также Синявский работал на телевидении как ведущий программ на канале ТВ-6.

В кино артист дебютировал в 1994 году в картине «Колесо любви». Также он снимался в проектах «Прибытие поезда», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Гончие», «Черный город», «Шаман», «Кухня», «Предатель», «Молодежка», «Лекарство против страха», «Новогоднее счастье», «Вижу-знаю», «Личность не установлена», «Троицкий», «Ивановы-Ивановы», «Светлана», «Тень за спиной», «Формула преступления», «Есть нюансы», «Актер», «13 клиническая» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

«Выбирая проект, для меня имеют значение все составляющие, но обычно обращаю внимание на три самые важные детали. В первую очередь, какой будет снимать режиссер. После изучаю весь сценарий, его направление, насколько он мне близок. Изучаю своего персонажа, сюжет и ищу в себе отклик на текст. И последнее, один из самых важных моментов: узнаю про своих партнеров. Всегда интересно, кто будет с тобой сниматься все это время на площадке и насколько будет комфортно», — рассказывал артист.

Что известно о личной жизни Синявского

Известно, что у Дениса Синявского есть трое детей. Другие подробности личной жизни он не раскрывает.

«У меня трое золотых детей. Могу сказать точно, что я люблю свою семью и уделяю ей очень много времени», — говорил он.

Чем сейчас занимается Синявский

Денис Синявский продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Я делаю шаг», «Судьи и судьбы», «Социальная защита», «Бизон: Дело манекенщицы», «Содержанки-4» и «Шеф. Мужская работа». В скором времени также должна выйти лента «Любовь Советского Союза» с его участием.

«Очень люблю комедийное направление, для меня оно первостепенно, готов играть такие роли всегда. На таких проектах просто, интересно, и сам процесс съемки очень легкий. Что касается ролей, которые не буду исполнять: я понял после опыта в сериале „Тень за спиной“, где я сыграл маньяка, что это не мое. Могу сказать, что категорически не хочу играть убийц такого плана», — делился артист.

Помимо этого, Синявский продолжает работать как тамада: он ведет свадьбы, юбилеи и дни рождения. Свои услуги он рекламирует в соцсетях.

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