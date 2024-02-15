«ГДР» с Горбатовым и детектив «Престиж» со Снигирь: что смотреть на неделе

Фото: Touchstone Pictures

Кадр из сериала «Престиж». Актеры Аскар Ильясов, Юлия Снигирь

На новой прокатной неделе выходят биографическая драма с Энтони Хопкинсом «Одна жизнь», шпионский триллер «ГДР», детектив «Престиж», фильмы «Алиса в стране кошмаров» и «Девушка Миллера». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

«Одна жизнь»

Премьера: 15 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Ромола Гарай.

Зачем смотреть: биографическая драма об англичанине Николасе Уинтоне, организовавшем эвакуацию 669 еврейских детей из оккупированной нацистами Чехословакии.

«Одна жизнь» — это драма об операции «Киндертранспорт», в рамках которой в конце 1930-х британские военные и бизнесмен Николас Уинтон вывезли более 600 еврейских детей с территории Германии, Чехословакии и Польши. Фильм Джеймса Хоуза («Челленджер» и «Медленные лошади») рассказывает о напряженных событиях тех лет и последствиях операции. Даже спустя полвека Уинтон (Энтони Хопкинс) корит себя за то, что не смог спасти больше людей.

Это трогательное и важное кино, которое напоминает зрителю о значимости каждой человеческой жизни. Несколько десятилетий история Уинтона оставалась неизвестной общественности. Но режиссер Джеймс Хоуз смог тонко и без свойственной жанру патетики ее рассказать.

«Престиж»

Премьера: 15 февраля

Где смотреть: Start

В ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская, Илья Любимов.

Зачем смотреть: ироничный детектив о неприлично богатых семьях, нянях с мрачными секретами и одном неудобном убийстве.

Действие разворачивается в поселке «Престиж». Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Их размеренную жизнь прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаваться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют присматривать за своими детьми. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя элитного поселка.

«ГДР»

Премьера: 16 февраля

Где смотреть: Wink, НТВ

В ролях: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Виталий Коваленко, Александр Обласов, Линда Лапиньш, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Елизавета Базыкина.

Зачем смотреть: шпионский триллер о борьбе за власть в Восточной Германии.

В центре сюжета капитан Нечаев (Александр Горбатов), которого отправляют в Берлин по следу артистов берлинского мюзик-холла. Их подозревают в шпионаже в пользу американской стороны. Несложное, на первый взгляд, задание запускает череду невероятных событий, в которые оказываются вовлечены спецслужбы разных стран.

Капитан Нечаев ведет наблюдение за танцовщицами, но в дело вмешивается девушка по имени Ингрид. Разведчик влюбляется в нее и верит, что его новая избранница — это добрый и честный человек, который никогда его не предаст. Однако Ингрид давно работает на разведку США и охотится за архивом Штази — Министерства государственной безопасности ГДР.

Продюсер сериала Тимур Вайнштейн заявил, что «ГДР» — это лучшее, что делалось в отечественном сериалостроении за последние десятилетия с точки зрения зрелищности.

«Алиса в стране кошмаров»

Премьера: 14 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Рикки Климптон.

Зачем смотреть: новая адаптация знаменитого произведения Льюиса Кэрролла.

В центре сюжета — недавно осиротевшая девочка-подросток, которая переезжает жить к своей тетке в удаленный деревянный дом. Главная героиня не подозревает, что там обитают зловещие силы. На протяжении всего фильма героиня разговаривает с персонажами сказки, которые помогают ей узнать многое о себе. Режиссер картины Ричард Джон Тейлор сделал ставку на подтексты «Алисы в стране чудес». Его Чеширский кот и Безумный шляпник приобрели зловещее очертание, а сама Алиса стала жертвой жуткого мира.

«Девушка Миллера»

Премьера: 12 февраля

Где смотреть: Netflix

В ролях: Мартин Фримен, Дженна Ортега, Башир Салахуддин, Гидеон Адлон.

Зачем смотреть: история непростых отношений между учителем литературы и его студенткой.

В центре сюжета — старшеклассница Каиро Свит (Дженна Ортега). Она живет одна в небольшом городке в Теннесси, пока ее родители строят карьеру вдали от дома. Среди ее ближайшего окружения — эксцентричная подруга Винни (Гидеон Адлон) и учитель английского Джонатан Миллер (Мартин Фримен), который преподает в ее школе литературу.

Миллер считает себя недооцененным писателем, но ему льстит внимание со стороны юной ученицы. Между Джонатаном и Каиро завязываются сложные и противоречивые отношения, ведь он видит в ученице отражение своих былых амбиций.

«Девушка Миллера» — это режиссерский, продюсерский и писательский дебют Джейд Бартлетт. Западные критики нашли в картине немало сюжетных погрешностей, но отметили визуальный ряд и отличную актерскую игру Фримена и Ортеги.

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