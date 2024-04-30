«Слово пацана», уехавшие артисты, новые фильмы: как живет Федор Лавров

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Федор Лавров — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об уехавших коллегах?

Чем известен Лавров

Федор Лавров родился 15 ноября 1975 года в Санкт-Петербурге в семье заслуженного артиста РСФСР Николая Лаврова и актрисы ТЮЗа имени Брянцева Натальи Боровковой.

«У многих людей, рожденных в известных семьях, случаются комплексы — им жутко хочется добиться всего и без чьей-либо помощи. У меня такое было — честно скажу, сильно ранили ироничные замечания, что я — сын Лаврова. При этом всегда понимал, что дальнейшую жизнь свяжу с искусством», — рассказывал он.

В 1996 году он окончил Театральную академию в Санкт-Петербурге. В кино Лавров дебютировал в 1997 году в картине «Американка». Также артист снимался в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Именины», «Свой-чужой», «Черта», «Москва, я люблю тебя!», «Однолюбы», «Оттепель», «Винтик пропаганды», «Деньги», «Ивановы», «Территория», «Лучше, чем люди», «Бихэппи», «Первый Оскар», «Аманат», «Шаляпин», «Я на перемотке!» и других.

Всего в его фильмографии более 170 работ.

Что известно о личной жизни Лаврова

Первую жену Федора Лаврова звали Софья, они были знакомы еще со школы. В 1995 году у супругов родилась дочь Глафира. Она тоже стала актрисой.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Федор Лавров

Вторая жена Лаврова — юрист-международник Елена. У пары есть дочь Марта и сын Фрол.

«Если разумно подходить к своему расписанию, то на все хватает времени. Понятно, что хотелось бы больше времени проводить вместе с детьми, но ведь главное — желание. Бывают периоды, когда я сильно загружен, бывают, когда чуть меньше», — делился Лавров с «Газетой.Ru».

Что Лавров говорил об уехавших артистах

Федор Лавров считает, что пока невозможно оценить, как отъезд многих его коллег из России после начала спецоперации отразился на общем состоянии кинематографа.

«Об этом можно будет поговорить немножко позже. Сейчас пока не знаю», — комментировал он ТАСС.

Что Лавров говорил о сериале «Слово пацана»

Федор Лавров объяснял, что посмотрел сериал «Слово пацана», поскольку ему важно знать, что происходит в кино.

«Смотрел, конечно. Опять-таки, потому что важно знать, что происходит в кино. Просто что-то меня больше трогает, что-то меньше», — говорил актер.

Фото: Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чем сейчас занимается Лавров

Федор Лавров продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Иван Васильевич», «Дядя Жорж» и «Мастер и Маргарита».

В 2023 году артист снялся в картинах «Трейдер», «АльфаРомео», «По щучьему велению», «За Палыча!», «Отпуск в октябре», «Ухожу красиво», «Отмороженные», «Наследие», «Эра» и «Поедем с тобою в Макао».

В 2024 году вышли ленты «Внутри убийцы», «Ангелы района», «Тень Чикатило», «777» и «Мосгаз. Дело № 10. Метроном» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Скрытые мотивы», «Руки вверх», «Александр I» и «В баню!» с Лавровым.

«Сказать, что есть какая-то заветная мечта, правда, не могу. Мне так нравится все то, что происходит, что я могу работать и получать удовольствие от этого. Я бы хотел, чтобы так и оставалось, наверно. Чтобы у меня была возможность самовыражения, возможность творчества. И это было бы прекрасно. И, конечно, хочется расти, не хочется топтаться на месте», — говорил актер.

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