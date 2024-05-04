Яглыч, измена Старшенбаум, «Сатирикон»: куда пропал актер Алексей Бардуков

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Алексей Бардуков

Алексей Бардуков — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Бардуков

Алексей Бардуков родился 18 ноября 1984 года в Москве. Окончил МХАТ.

В кино артист дебютировал еще во время учебы на втором курсе — в сериале «Марш Турецкого». Также Бардуков снимался в картинах «Диверсант», «Мертвое поле», «Английская клубника», «На игре», «Одну тебя люблю», «Нелюбимый», «Метро», «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Журналюги», «Перевал Дятлова», «Подольские курсанты», «Диверсант. Крым», «Собор» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

«Наверное, у меня положительный типаж. Периодически на пробах испытываю неудобство и дискомфорт, когда режиссер говорит, что я хорошо пробуюсь, все правильно делаю, но у меня слишком добрые глаза, которые не могут врать. Меня иной раз не брали на роли отрицательных персонажей — причем даже просто мошенников или негодяев. Потому что вот такие черты лица, такой типаж», — рассказывал Бардуков «Газете.Ru».

Что известно о личной жизни Бардукова

С 2009 до 2017 года Алексей Бардуков был женат на актрисе Анне Старшенбаум. В браке родился сын Иван.

По данным СМИ, первый раз супруги расстались из-за измены Старшенбаум с актером Владимиром Яглычем.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей», — говорила артистка.

Впоследствии Бардуков простил жену, и они воссоединились. Однако семейная жизнь все равно не сложилась.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков

«Алексей — очень хороший человек, но это определение не означает, что будет любовь, что будешь обязательно с ним счастлива. Жизнь одна, и ее хочется прожить счастливо. Просто понимаешь, что с этим человеком ты несчастлива. Для меня этого достаточно, чтобы идти дальше», — объясняла Старшенбаум в YouTube-шоу «Почему я?».

При этом актер продолжает общаться с наследником.

«С Ваней вижусь в любое свободное время — смотрим кино, ездим на отдых в любимую деревню в Смоленской области, где я провел свое детство. Он даже сам туда рвется и ждет лета, чтобы снова увидеться с бабушкой и дедушкой. Обожает ходить за грибами, рыбачить и плавать в реке. В сыне вижу хорошего человека. Наблюдаю, как он растет, становится мудрее, ментально даже старше своего возраста», — рассказывал Бардуков.

Чем сейчас занимается Бардуков

Алексей Бардуков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Четыре тирана», «Плутни Скапена», «Божественная комедия» и «Наследник».

В 2023 году актер снялся в картинах «Хоккейные папы», «Нюрнберг» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». В 2024 году вышли проекты «Корни» и «Мосгаз. Дело №10. Метроном» с его участием.

«Театр дает возможность перевоплотиться, попробовать разные роли. Благодаря театру „Сатирикон“, в котором я работаю уже больше 20 лет, у меня были такие роли. И в „Театре на Юго-Западе“ по Макдонаху была роль, и сейчас в „Сатириконе“ мы репетируем спектакль „Четыре тирана“ Гольдони. В общем, были такие роли, и это всегда интересно — уйти от себя, попробовать новое, проявить новые черты на сцене. Но в кино, к сожалению, это получается редко», — говорил Бардуков.

Читайте также:

СВО, скандал в Молдавии, отказ от дочери с ДЦП: где сейчас певец Данко

«Патриот», свадьба в Италии, роли стерв: куда пропала Алена Савастова

Отъезд из РФ, критика СВО, жизнь с сестрой: где сейчас актер Шамиль Хаматов