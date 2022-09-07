«Очень неожиданная»: актер Бардуков рассказал о роли в фильме «Нюрнберг» Актер Бардуков рассказал, что ему досталась неожиданная роль в фильме «Нюрнберг»

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Актер Алексей Бардуков

Актер Алексей Бардуков признался, что самый интересный проект с его участием, который выйдет в ближайшее время — исторический фильм «Нюрнберг», который повествует о знаменитом Нюрнбергском процессе. По его словам, в картине ему досталась неожиданная роль, но раскрывать подробности он пока что не может. В беседе со СМИ он отметил, что команда очень тщательно готовилась к съемкам, поэтому все показано максимально достоверно.

Очень неожиданная (роль. — NEWS.ru). Поэтому по­дробностей о ней рассказывать не могу. Скажу только, что мой Зайцев — друг главного героя, роль которого исполнил Сергей Кемпо, — поделился артист.

Бардуков также играет в театре. Недавно в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Наследник» с его участием. Актер отметил, что это не серьезная или глубокая пьеса, но постановка сделана с качеством и юмором, поэтому каждый зритель найдет что-то для себя. Он подчеркнул, что его герой — неординарный, яркий и харизматичный, поэтому он и согласился участвовать в проекте.

В Министерстве обороны РФ ранее высказались о роли фильма режиссёра Николая Лебедева «Нюрнберг». Замминистра обороны Андрей Картаполов после осмотра съёмочной площадки на «Мосфильме» заявил, что кинолента напомнит всем о решающей роли СССР в победе над нацизмом. Роль главного обвинителя от Советского Союза в картине сыграет Сергей Безруков.