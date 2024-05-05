Филипп Киркоров: последние новости 5 мая, Успенская, преемники на эстраде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, кто может стать его преемниками на эстраде. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кому он признался в чувствах в финале шоу «Маска»?

Что Киркоров сказал об Успенской

Филипп Киркоров в эфире назвал певицу Любовь Успенскую «попрошайкой». По словам поп-короля, она «выклянчивала у него шмотки».

Киркоров объяснил, что на протяжении своей карьеры дарил коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — заявил музыкант в эфире шоу «Сплетни-шейкер».

Напомним, что в марте адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Киркорова против Успенской. Исполнитель потребовал от Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн рублей и выплату судебных расходов после ее интервью журналисту Алене Жигаловой, в котором она назвала его «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.платформа» и соцсеть «ВКонтакте», на ресурсах которых был размещен выпуск.

Позже Добровинский рассказал, что Успенская не явилась в суд. В связи с этим была назначена повторная беседа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Успенская

Кого Киркоров назвал своим преемниками

Филипп Киркоров признался, что мог бы передать свою корону двум исполнителям — Сергею Лазареву и Диме Билану. При этом второго претендента он назвал сложным и неординарным.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту очень неординарный, сложный Дима Билан», — прокомментировал Киркоров.

К кому обратился Киркоров в финале шоу «Маска»

Сегодня, 5 мая, состоится финал пятого сезона программы «Маска». В проекте остались Енот, Бабочка, Кот и Змей Горыныч.

В ролике, который транслирует НТВ, Филипп Киркоров, послушав пение Кота, вскакивает с места и кричит: «Ты разорвала меня на куски». Кроме того, к Еноту он обращается со словами: «Кто же ты? Ты — чудо света! Ты как НЛО!».

Что Кудрявцева сказала о ягодицах Киркорова

Телеведущая Лера Кудрявцева во время выступления в шоу «Звезды» появилась на сцене с двумя костылями после операции на ноге и призналась, что не считает себя знаменитостью. Она в шутку заявила, что ягодицы Филиппа Киркорова обсуждают чаще, чем ее лицо.

«А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров… Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?» — сказала Кудрявцева.

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