«Король и Шут», Балабанов, дом у озера: как живет актер Константин Мурзенко

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Константин Мурзенко

Актер и режиссер Константин Мурзенко прославился благодаря картине «Брат-2». Как он живет сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Мурзенко

Константин Мурзенко родился 26 ноября 1969 года в Санкт-Петербурге.

Учился в Ленинградском медицинском училище, работал фельдшером на станции ленинградской скорой помощи. В 1996 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета.

Мурзенко работал ведущим музыкальных передач на «Радио Полис», «Радио Катюша» и «Радио Модерн». Также был обозревателем отдела культуры службы новостей Регионального телевидения Санкт-Петербурга.

По его сценариям были сняты картины «Жесткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» и другие. Как режиссер он работал над фильмами «Апрель», «Сплит» и «Тяжелый случай».

Мурзенко снимался в картинах «Брат-2», «Убойная сила», «Небо. Самолет. Девушка», «Теория запоя», «Ночной дозор», «9 месяцев», «Реальные пацаны», «Гостиница „Россия“», «Стерва для чемпиона», «Кукушечка», «Ольга», «Посредник», «Мажор-3», «Беспринципные», «Хороший человек», «Блондинка» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

«Ради опыта я не отказываюсь ни от каких ролей. Для меня важно понимать состояние артиста в кинофильме. Первый раз это случилось, когда Алексей Балабанов позвал меня в „Брата-2“, и я очень благодарен ему за такой подарок. До тех пор мне в голову не приходило, что я могу быть артистом. Да и сейчас, кстати, мне это кажется странным», — признавался актер.

Подробности своей личной жизни Мурзенко не раскрывает. По данным СМИ, актер женат.

Чем сейчас занимается Мурзенко

Константин Мурзенко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «Король и Шут», «Прелесть» и «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

В 2024 году вышли ленты «Любви не бывает?» и «Все ОК» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Пепел и доломит», «Новый год в Березовке», «Я жених своих родителей», «Берлинская жара» и «ФГУП ЛУЧ» с Мурзенко.

«Мой основной бизнес — это сценарии, а кинопостановки — побочное занятие, хобби. Я не считаю себя обязанным выпускать по фильму в год. К тому же в сегодняшнем кино я себя чувствую неуверенно. Не понимаю, что мне делать вообще», — говорил он.

Мурзенко признавался, что хочет жить на берегу озера.

«Мне с каждым днем все меньше хочется жить в большом городе — это правда. Но и жизнь в шалаше на берегу озера тоже не очень улыбается. В идеале — на берегу озера, но в мало-мальски обустроенном доме. Для этого надо кое-какие усилия приложить», — делился артист.

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